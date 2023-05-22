В Новосибирске полиция устанавливает личности участников массовой драки на Хилокской

В Новосибирске полиция заинтересовалась историей с массовой дракой мигрантов на Хилокской. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полиция заинтересовалась историей с массовой дракой мигрантов на Хилокской. Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону, сейчас личности участников драки устанавливаются.

Мужчины схлестнулись поздно вечером 21 мая. Местные предположили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

− По данному факту заявлений и сообщений не поступало. Информация, выявленная в сети интернет, зарегистрирована. Полиция проводит проверочные мероприятия, устанавливает все обстоятельства и личности граждан, изображенных на видео, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

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