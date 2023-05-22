Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:01

В Новосибирске полиция устанавливает личности участников массовой драки на Хилокской

Разборки во дворе устроили мигранты
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске полиция заинтересовалась историей с массовой дракой мигрантов на Хилокской.

В Новосибирске полиция заинтересовалась историей с массовой дракой мигрантов на Хилокской.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полиция заинтересовалась историей с массовой дракой мигрантов на Хилокской. Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону, сейчас личности участников драки устанавливаются.

Мужчины схлестнулись поздно вечером 21 мая. Местные предположили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

− По данному факту заявлений и сообщений не поступало. Информация, выявленная в сети интернет, зарегистрирована. Полиция проводит проверочные мероприятия, устанавливает все обстоятельства и личности граждан, изображенных на видео, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber