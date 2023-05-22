В Новосибирске мигранты устроили массовую драку на Хилокской

В Новосибирске произошла массовая драка мигрантов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске произошла массовая драка мигрантов. Приезжие устроили разборки поздно вечером 21 мая на Хилокской.

Публикация появилась в группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители признались, что уже устали постоянно жить в страхе. Ведь подобные инциденты там – не редкость.

− Хрупкая девушка возвращалась домой с работы и чудом проскочила мимо толпы дерущихся, вероятно пьяных мигрантов! Как обычно под окнами жилых домов. Сколько еще жителям Хилокской жить в страхе?! – бьют тревогу новосибирцы.

В комментариях местным жителям посоветовали обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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