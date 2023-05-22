Следователи начали проверку после массовой драки на Хилокской в Новосибирске

Следователи начали проверку после массовой драки мигрантов на улице Хилокской в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после массовой драки мигрантов на улице Хилокской в Новосибирске. Инцидент произошел поздно вечером 21 мая: как рассказали местные жители, схлестнувшиеся компании мужчин были нетрезвы. Их личности устанавливает полиция.

— Следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

О результатах проверки будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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