Следователи начали проверку после массовой драки на Хилокской в Новосибирске

Следователи начали проверку после массовой драки мигрантов на улице Хилокской в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи начали проверку после массовой драки мигрантов на улице Хилокской в Новосибирске. Инцидент произошел поздно вечером 21 мая: как рассказали местные жители, схлестнувшиеся компании мужчин были нетрезвы. Их личности устанавливает полиция.
— Следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.
О результатах проверки будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
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