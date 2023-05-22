«Много ест и не любит телефоны»: стала известна порода огромной дикой кошки, забредшей в село

Волонтеры рассказали, как себя чувствует дикая кошка, которая забрела в село Барышево. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой

Волонтеры рассказали, как себя чувствует дикая кошка, которая забрела в село Барышево под Новосибирском. Как выяснилось, это девочка, и ей около двух лет.

— Она уже спокойно при нас есть, спит и ходит в туалет. Пока что все еще реагирует на каждый шорох, но уже различает, какие ее напрягают, а какие — нет. Она очень не любит телефоны: даже когда на нее беззвучно направляют камеру. А еще, ей нужно постоянно контролировать руки: их надо держать на виду, и если я что-то беру, находясь в ее поле зрения, то нужно ей показать. Тогда она успокаивается, — рассказала КП-Новосибирск куратор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — А, ну и ест она очень много. Видно, что была какое-то время без еды.

Волонтеры рассказали, как себя чувствует дикая кошка, которая забрела в село Барышево.

Напомним, пока что кошечка находится на передержке у волонтеров. В ближайшее время ее покажут ветеринару. Как удалось выяснить зоозащитникам, леопардовая красавица относится к породе саванна.

— То, что это экзотическая кошка, которых обычно держат дома, уже нас радует. Потому что тогда, в идеале, у нее должен быть чип, и ветеринар его обнаружит. С помощью него мы сможем найти хозяина, на что мы очень надеемся, — добавила волонтер.

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