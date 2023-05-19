Волонтеры поймали дикого кота, забредшего в село под Новосибирском

Волонтеры поймали огромного дикого кота, который забрел в село Барышево под Новосибирском. Фото: Алиса Богомолова

Волонтеры поймали огромного дикого кота, который забрел в село Барышево под Новосибирском. Напомним, в четверг, 18 мая, его на своем участке заметила одна из местных жительниц. Суровый пушистик, похожий на леопарда, не давал к себе подойти, но от лакомства не отказался

Сибирячка позвала на помощь волонтеров, но когда они прибыли на место, пятнистый уже успел сбежать под покровом ночи. Тогда зоозащитники решили вернуться на его поиски на следующий день.

Дикого кота планируют отвезти в специальный хоспис. Фото: Алиса Богомолова

— Волонтеры выехали на место со специальными «кошколовками», чтобы найти этого котика. И им это удалось. Его забрали и отвезли в Новосибирск. Пока что он у меня на передержке, в ближайшее время свозим его в ветклинику, посмотрим общее состояние здоровья, если нужно — вылечим. Посмотрим заодно, нет ли чипа, по которому можно было бы идентифицировать животное, — рассказала КП-Новосибирск куратор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Если хозяев у него не окажется, или не удастся их найти, то отвезем нашу «находку» в специальный хоспис для диких кошек, где ему смогут помочь.

Как пояснили волонтеры, скорее всего, мини-леопард является помесью кота-рыболова с какой-нибудь еще породой крупных диких кошек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Клыки огромные, шипит»: в село под Новосибирском забрел огромный кот, похожий на леопарда

В село под Новосибирском забрел огромный кот, похожий на леопарда (подробнее).

Под Новосибирском большой дикий кот, наведавшийся в село, сбежал под покровом ночи

Усатый скрылся до приезда волонтеров (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber