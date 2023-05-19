Под Новосибирском большой дикий кот, наведавшийся в село, сбежал под покровом ночи

Кот чем-то напоминает леопарда. Фото: предоставлено героиней публикации.

Большой пятнистый кот, который забрел на участок к жительнице села Барышева Новосибирской области, сбежал.

Пятнистый и с большими клыками, он весь день не подпускал к себе людей. Пищу принял и немного вздремнул, но на людей продолжал шипеть.

Пока новосибирцы обсуждали дикого кота в соцсетях, волонтеры из центра реабилитации диких животных отправились к пятнистому другу. Но не успели — сбежал.

Новосибирский биолог Алексей Яновский считает, что зверь, кем бы он ни был, содержался у кого-то из сельчан — по Сибири бродят только рыси.

Местные волонтеры из города Кольцова пообещали внимательно следить за ситуацией и помочь снова, если потребуется.

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