«Клыки огромные, шипит»: в село под Новосибирском забрел огромный кот, похожий на леопарда

Кот пришел к сибирячке на участок. Фото: предоставлено Раисой

К жительнице села Барышево Новосибирской области на участок пожаловал крайне необычный гость. Вернувшись домой, женщина обнаружила у себя в ограде большого пятнистого кота.

— Я утром уезжала к врачу, днем вернулась, зашла в дом, сначала ничего не заметила, а потом у соседа залаяли собаки, я вышла и увидела там большого кота. Он явно необычный — на леопарда похож. Клыки огромные, сам больше моего мейнкуна на порядок… Подойти к себе не дает, шипит, но, вообще, слишком агрессивно себя не ведет. Мы попробовали его покормить, вроде немного успокоился, даже немного подремал, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка участка Раиса. — Но что с ним делать — ума не приложу. Сидит, дрожит, но к себе не дает подойти. И уходить он отказывается.

Женщина рассказала о неожиданном госте в соцсетях. Там люди уже начали обмениваться предположениями о том, к какой породе принадлежит хвостатый и откуда такая экзотика могла взяться в селе. Сама же Раиса предполагает, что кот раньше мог жить у кого-то дома, а потом сбежать. Ну, или нерадивые хозяева сами выставили его на улицу.

— По фото даже специалисту не сказать, что это за кот. Нужны размеры. Длина тела от носа до кончика хвоста. Вес. А вообще окраской зверь похож на дальневосточную кошку рыболова. Нужно фото развернутой лапы, чтобы понять, нет ли там плавательных перепонок. Все кошачьи сторонятся водоемов, даже луж. А рыболов охотно плавает и держится у рек и озер, где много рыбы, которую он умеет ловить и жадно поедает. Во всяком случае, животное не местное. Ведь в Новосибирской области в диком состоянии из кошачьих встречается только всем известная и довольно крупная по размерам рысь. Но это не она, — пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

КП-Новосибирск связалась с Центром реабилитации диких животных, которые как раз специализируются на подобных случаях.

— Возможно, это кот породы саванна или что-то в этом роде, который действительно мог быть чьим-то питомцем. Сейчас наши волонтеры, специализирующиеся на кошачьих, свяжутся с женщиной и попробуют ей помочь, — пояснила КП-Новосибирск куратор ЦРДЖ Алиса Богомолова.

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