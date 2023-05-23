«Живи в Сети, пили контент»: братья Торсуевы показали начало мюзикла «Продолжение приключений Электроника» в Новосибирске

Братья Торсуевы поставят мюзикл о продолжении «Приключений Электроника». Фото: Никита МАНЬКО

Знаменитые близнецы Торсуевы поставят мюзикл по мотивам «Приключений Электроника» в Новосибирске. 21 мая актеры спели несколько песен с детьми на сцене ДКЖ.

По сюжету главные герои советского музыкального фильма повзрослели: Сыроежкин стал директором школы, а Электроник теперь живет в сети, стал персонажем аниме, собирает «лайки» и подписчиков. Мальчик-робот запустил свой видеохостинг «ТыТуп» - пародию на YouTube и пытается перетянуть школьников и учителей на свою сторону.

В постановке много юмора и пародия на YouTube. Фото: Никита МАНЬКО

- Зачем нужна ваша культура? Миром же правит кто — тренды, лайки, и «ТыТуп»! На «ТыТупе» четыре миллиарда подписчиков. Скоро на «ТыТуп» переместится вся жизнь. Будущее за мной, - говорит персонаж повзрослевшего Электроника.

Повзрослевший Сыроежкин переубеждает Электроника, побеждает дружба. В постановке участвовали дети — воспитанники эстрадного центра «Папины дети». Вместе с ними братья Торсуевы исполнили несколько песен из нового мюзикла, а финале спели «Крылатые качели». Актеры также провели кастинг детей перед постановкой.

На концерте Торсуевы исполнили «Крылатые качели» с детьми. Фото: Никита МАНЬКО

- Сегодня мы увидели часть мюзикла, сама постановка пройдет в октябре на сцене ДКЖ. Мы приглашаем другие творческие коллективы Новосибирска участвовать в постановке, это открытый проект, - добавил директор эстрадного центра «Папины дети» Сергей Баяндин.

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