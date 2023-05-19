«Сыроежкин повзрослел»: братья-близнецы Торсуевы поставят мюзикл по мотивам «Приключений Электроника»

Знаменитые близнецы Сыроежкин и Электроник выступят в Новосибирске. Фото: Стоп-кадр // Предоставлено эстрадным центром «Папины дети».

Актеры Владимир и Юрий Торсуевы набирают талантливых детей, чтобы поставить в Новосибирске мюзикл по мотивам «Приключений Электроника». Братья-близнецы в 13 лет сыграли в кино Сыроежкина и его двойника-робота и прославились на всю страну. Фильм вышел в 1979 году, став культовым.

В 2022 году знаменитые «Электроники» снялись в более, чем 5 фильмах и сериалах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошло 44 года, и близнецы решили показать фанатам продолжение «Приключений Электроника», его снимают в кино. А перед этим хотят поставить на сцене в виде мюзикла. По замыслу, премьера должна состояться в Новосибирске, потом Торсуевы планируют турне по всей стране. Сценарий уже готов, в основном актеры - это дети, воспитанники эстрадного центра «Папины дети». В постановке будут задействованы более сотни ребят, а для того чтобы найти такое число маленьких певцов-актеров, было решено провести кастинг. Накануне отбора Торсуевы дали интервью, в котором рассказали о деталях проекта.

- Владимир, Юрий, скажите, это будет именно продолжение той истории? На чем построили новый сюжет?

Владимир Торсуев:

- Это будет музыкальный спектакль по мотивам «Приключений Электроника». В сценарии те же персонажи, но история совсем другая. Электроник и Сыроежкин - робот и мальчик - друзья. Но главные герои выросли и ведут новый диалог о вечных ценностях. Новая история Сыроежкина и Электроника закончится на интриге, но будет и перспектива. Кто-то удивится такому финалу, кто-то расстроится. Не могу раскрыть все секреты. Постановка - наш совместный проект с эстрадным центром «Папины дети». Будет достаточно юмора, много находок в музыке, текстах, монологах и диалогах. Мы планируем привлечь более 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Начнем с кастинга 21 мая.

Юрий Торсуев:

- Этот проект сначала будет запущен в Новосибирске, потом - в Москве. Там наберем местные детские коллективы, но это в планах ближе к Новому году. В будущем пройдут и гастроли. В перспективе и полнометражный фильм -продолжение приключений Электроника. Но сначала мюзикл.

Звезды «Приключений Электроника» ставят в Новосибирске мюзикл по мотивам фильма. Фото: Никита МАНЬКО

- Не будет ли этот фильм ремейком? Так часто делали с лидерами советского кинопроката, например «Ирония судьбы…»?

Юрий:

- Даже мысли не было сделать ремейк «Приключений Электроника». Это же надо было бы искать похожих детишек. А с музыкой как быть? В оригинальной картине звучит великолепная музыка Евгения Крылатова, Юрия Энтина. Думаю, вы со мной согласитесь, опыт ремейков советского кино показателен: есть лидер проката «Чебурашка», а есть не очень удачные фильмы.

Владимир:

- Давайте честно. Нам тогда посчастливилось: фактически в «Приключениях Электроника» снялись все звезды советского кино. Где набрать таких же актеров сегодня? Ремейк - это повторение, а для чего? Мы будем снимать продолжение. В Москве уже придумана новая история, за нее взялся режиссер Владимир Пасечник, но это другая история и со спектаклем совсем не связана.

В постановке будет много юмора. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

- Некоторые бывшие звезды кино и эстрады уехали за рубеж. Есть ли в столице культурный кадровый голод?

Юрий:

- А кто уехал? Давайте честно, уехали предатели, я не буду фамилий называть. Это люди, которые все свои награды и зрительскую любовь получили здесь. И потом они говорят такие вещи неприятные. С моей точки зрения, почище стало, если хотите. И на эстраде, и в театре. Опять же больше возможностей стало. Сейчас у нас много интересной работы в кино, за год было пять картин. Два из проектов - сериалы, один из них - «Фишер» - в лидерах просмотров. Там замечательные режиссеры, замечательный актерский состав. Есть что смотреть, есть что играть. Кадровый голод? Свято место пусто не бывает.

Владимир:

- Появились новые голоса, новые лица. Если ты не падаешь ниц перед бывшей Примадонной советской эстрады и не целуешь ей ручки, то сложно было быть на сцене. А сейчас освободилось сколько места.

Братья Торсуевы планирут гастроли со спектаклем и фильм-продолжение «Приключений электроника». Фото: Никита МАНЬКО

- Вы с братом ездили в зону СВО, проводили творческие встречи. Планируете еще выступить перед детьми Донбасса, бойцами?

Владимир:

- Обязательно. Такая идея есть, и в ближайшее время мы проведем ряд переговоров. Нас там ждут, мы поучаствуем в творческих вечерах, агитбригадах. В этом году много желающих присоединиться. Нас ждут в зоне СВО.

Юрий:

- Собирается интересная команда, нас ждут бойцы. Один из командиров подразделений говорит: «Ребята, надо вам приехать - люди в бой пойдут уже с другим настроением». Мы приедем!

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