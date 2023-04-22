Сыроежкин до сих пор живет с мамой и мечтает получить диплом: как сложилась жизнь братьев Торсуевых из «Приключений Электроника»

О братьях Торсуевых 43 года назад узнала вся страна. Фото: стоп-кадр.

Самые известные российские киноблизнецы – Владимир и Юрий Торсуевы – 22 апреля отметили 57-летие. Этих светловолосых мальчишек 43 года назад знала вся страна: после премьеры фильма «Приключения Электроника» на Владимира и Юрия Торсуевых обрушилась невиданная популярность. Но спустя почти полвека копна кудрявых волос сменилась на короткую стрижку, и проблемы со школьными задачками кажутся совсем несерьезными. Что сейчас происходит в жизни артистов и насколько они похожи на своих героев – узнала «Комсомолка».

«ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ» СЫРОЕЖКИН

В фильме Электроник, подменив Сыроежкина, сделал из него школьную звезду: отличника по всем предметам, «ходячую энциклопедию», певца, спортсмена и художника. Оказывается, и в реальной жизни Владимир Торсуев, сыгравший мальчика-робота, подменял брата.

Братьям Торсувым исполнилось 57 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- В школе, конечно, нам такой номер с подменой провернуть не удалось бы – нас с первого класса рассадили на разные ряды, да и учителя научились быстро нас различать. А вот на вступительных экзаменах в вуз мы этот трюк провернули. Брат Юра решил поступать в историко-архитектурный институт, но я лучше знал историю. Вот за него и отправился ее сдавать на вступительный экзамен. Никто не заметил подвоха. Но сдавать нужно было и другие предметы, на те экзамены Юра ходил сам и в итоге завалил, не поступил, - рассказал «Комсомолке» Владимир Торсуев.

Поступили же братья в Московский полиграфический институт, но на первом же курсе были отчислены и пошли в армию. Электроник годами позже все-таки получил заветную вышку – окончив Московскую юридическую академию. А Сыроежкин – нет.

Братья Торсуевы с удовольствием фотографируются с поклонниками. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Юра не сдается, снова учится. В этот раз в институте телевидения и радиовещания. Для него это важно, потому что это по сути — профильное образование, все-таки мы — артисты.

- И как брат сессию сдает?

- Сейчас никак, в академе он! Шутим, что он вечный студент.

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Академ пришлось взять как раз из-за киносъемок. Торсуевы снимаются в продолжении приключений Электроника, съемки проходят в Москев. По сюжету, робот Электроник включается спустя 40 лет. На вид он уже взрослый мужчина, но мировоззрение у него как у 13-летнего пионера.

- Дальше Электроник апгрейдживается, как Лилу из «Пятого элемента»: подключается к интернету, узнает, что происходило за 40 лет. И ему совсем не понравилось то, что он узнал, говорит: «Люди! Люди! Что вы делаете? Это же не по-человечески!». И это говорит робот, который хотел стать человеком, понимаете?! Все! Дальше про сюжет не буду рассказывать, не пытайте! – просит Владимир Торсуев.

Но актер проговорился, что Электроник в картине встретится не только с Сыроежкиным. В фильме появится и его друг - Дима Максимов.

- Мы очень хотим, чтобы поучаствовал в съемках и «папа Сыроежкина», которого все помнят по фильму «Приключения Электроника» - Юрий Чернов. Мы с ним дружим, и договорились, что как только будет готов пилот, он посмотрит, что у нас получилось, и примет решение. Роль для него есть, - рассказывает Владимир Торсуев.

Так выглядела киношная РЭССИ. Фото: стоп-кадр

А еще в кадре появится и знаменитый пес-робот РЭССИ, который в советское время был мечтой многих детей.

- Это порода называется эрдельтерьер. Два года назад мы с братом решили завести такую собаку, назвали РЭСС (редчайшая эксклюзивная сверхспособная собака), он тоже задействован в съемках. - говорит Владимир Торсуев.

А это – пес Торсуевых. Фото: предоставлено Владимиром ТОРСУЕВЫМ.

ЗАБОТЯТСЯ О 94-ЛЕТНЕЙ МАМЕ

В начале советского фильма у Сыроежкина и Электроника совсем разные дома и близкие: советский школьник живет с родителями, а мальчик-робот – в лаборатории со своим создателем – профессором Громовым.

В реальности братья неразлучны не только на съемках, но и в обычной жизни:

- Мы с братом почти с самого рождения живем в родительской квартире: ее получал наш папа. Вместе с нами живет наша мама – ей 94 года – и моя жена Лилия (для Электроника это пятый брак, расписалась пара в 2020 году). А еще две собаки и кошка, есть два аквариума. Я всегда шучу, что если все суммировать, то у нас квартира восьмикомнатная, - смеется Владимир Торсуев.

Владимир и Лилия поженились в 2020 году. Фото: предоставлено Владимиром Торсуевым.

У Юрия, который женат более 20 лет, все иначе.

- Супруга Юрия не живет с нами в квартире. Но Юрий по-прежнему женат, - рассказывает Владимир. Почему так случилось, Торсуев оставил в тайне.

День рождения Торсуевы отметили дома:

- Праздновали в кругу семьи, накрыли стол в лучших «горбачевских» традициях. Все-таки у нас не юбилей, поэтому сказали друзьям, что особо отмечать не будем. Но близкие все равно к нам заехали, поздравили, - рассказал Владимир Торсуев. - Подарки мы с братом договорились друг другу не дарить: решили, что для нас будет подарком то, что в мае в Новосибирске мы будем играть в спектакле о продолжении истории Электроника. Возьмем ли с собой нашу собаку РЭСС, чтобы она вышла на сцену в Сибири, мы пока еще думаем. Жена мне преподнесла замечательные подарки, но они очень личные, это останется только между нами.

Торсуевы отметили день рождения дома вместе с мамой и супругой Владимира. Фото: предоставлено Владимиром ТОРСУЕВЫМ.

А еще артист говорит, что не верит в особую связь у близнецов:

- Нет такого, чтобы мы чувствовали друг друга на расстоянии. Эта связь, возможно, проявляется, если произошла беда, но у нас с братом все в порядке! - говорит Владимир.

Владимир Торсуев не верит в вязь между близнецами. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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