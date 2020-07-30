«Она с Украины, больше ничего не скажу!»: Электроник женился на двойнике Валерии

В этому году исполнилось 40 лет со дня выхода на экраны одного из культовых советских фильмов — «Приключения Электроника». Когда Владимир Торсуев и его брат-близнец Юрий снимались в фильме, им было по 13 лет. Владимир по решению режиссера играл Электроника, и если на экране робот в его исполнении свою любовь не нашел, то в жизни все было иначе. Парень влюбился еще в школе, до обретения всесоюзной славы. Вот и сейчас через «Комсомолку» он передает привет однокласснице Наташе Овчинниковой.

Избранницу Владимира зовут Лилия. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

— Мы с ней сидели за одной партой. Это были первые чувства, искренние и чистые. Никакой ревности у нас не было, хотя девчонки после съемок за мной бегали, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Торсуев. — Но история наша закончилась, когда повзрослели. Я поступил в полиграфический институт, появились совсем другие интересы. У Наташи прекрасная семья — муж, сын, мы общаемся. Да и я... снова не одинок!

Оказалось, 54-летний Электроник, у которого за плечами четыре официальных развода, снова пошел в загс.

— Вы не поверите, но 4 июля я женился! — признался КП-Новосибирск артист и показал фото с торжества. Судя по ним, свидетелем на свадьбе был брат-близнец Юрий. А избранница один в один похожа на певицу Валерию. Но, оказалось, что к шоу-бизнесу не имеет никакого отношения.

Лилия родом из Украины. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

— Женщина, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда. Она совсем не из актерской среды, родом с Украины. Она врач, познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайте!

К слову, от предыдущих отношений у Владимира Торсуева есть дочь-школьница Лиза, а больше детей нет. Получится ли у новой избранницы найти общий язык с девочкой — покажет время.

Брат-близнец Владимира был свидетелем на свадьбе. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

КСТАТИ

А что с Сыроежкиным?

Вторую главную роль в фильме сыграл брат-близнец Владимира — Юрий. В картине мы видим Сыроежкина разгильдяем, а вот в реальности Юрий уже 20 лет счастлив браке. У него двое детей — сын и дочка — и любящая жена.

Оба брата сейчас живут в Москве, они — актеры, музыканты, шоумены. До этого Владимир пять лет жил в Новосибирске, здесь они вместе с братом играли в группе «Гараж Сыроежкина». Ну и продолжали сниматься, хотя таких ярких картин, как «Приключения Электроника», в их фильмографии больше не было.

Маленькие Юрий и Владимир. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

ТРИ МИФА О ФИЛЬМЕ

За 40 лет «Приключения Электроника» обросли множеством мифов. Мы попросили Владимира Торсуева рассказать, что правда, а что — нет.

1. Одни близнецы на всю Москву

Братья-близнецы Юрий и Владимир жили в Москве, учились в 6 «А» классе в школе № 23. Были они из интеллигентной и обеспеченной семьи, их папа — Юрий Торсуев, секретарь ЦК ВЛКСМ. Родители дружили с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым, Иосифом Кобзоном. Но в кино дети попали совершенно случайно — съемочная группа нашла их в школе.

— Пишут, что на собеседовании в Москве мы с братом якобы были единственной парой близнецов. Это полная ерунда. Поскольку фильм снимали в Одессе, то сначала близнецов искали там, потом — в Киеве. Не нашли и кинули клич в Москве — съемочная группа обзванивала все столичные школы. Так на собеседование пригласили и нас с братом. Учителя нас выдали, — улыбается Владимир Торсуев. — Помню, завуч позвала меня в кабинет. Думал, мне за что-то влетит. А она передала приглашение на собеседование — слово «кастинг» мы тогда еще и не знали!

Само собеседование проходило в Москве, ехать никуда не нужно было.

— Мы были 368-й парой близнецов, проходившей отбор. Помню, что в день собеседования, через несколько дней после приглашения, в Москве был сильный мороз — около 40 градусов, для ноября это был нонсенс. На собеседовании с нами были еще три пары близнецов, а на итоговом прослушивании — вообще восемь. Я тогда очень удивился, — вспоминает Торсуев.

У мальчишек спросили, умеют ли они играть в хоккей и петь — они все это умели. Более того, братья учились в музыкальной школе, так что в итоге выбрали именно их. И близнецы отправились в Одессу.

Братья Торсуевы до того, как им осветлили волосы. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

2. Полысели из-за того, что обесцвечивали волосы

Перед съемками над внешностью Владимира и Юрия действительно пришлось поработать: по задумке режиссера мальчишки должны были быть светловолосыми.

— Мы с братом — брюнеты, так что гримерам пришлось обесцвечивать нам волосы, — делится Владимир. — 40 лет назад для этого использовали пергидроль, и это было больно — очень сильно жгло голову. И ходили мы, намазанные им, по полчаса. Это был самый неприятный момент.

Кстати, мальчишкам во время съемок приходилось постоянно подкрашивать корни, чтобы в кадре ничего не было заметно.

— Потом кто-то пустил утку в прессе, что мы полысели из-за того, что детстве нас красили. Глупости, конечно, — смеется актер.

Электроник в школу в Одессе не ходил. Фото: стоп-кадр.

3. Братьев переозвучили из-за украинского говора

Еще в прессе можно встретить версию, что Торсуевых пришлось переозвучивать, так как мальчики во время съемок ходили в одесскую школу и у них появился украинский акцент.

— Да мы вообще восемь месяцев не ходили в школу из-за съемок! Мы пропустили конец четвертой четверти и начало следующей первой четверти — никакой школы! — до сих пор немного радуется Владимир Торсуев. — При киностудии действительно была школа, но там преподавали на английском и украинском. Брат сходил на пару занятий — не понравилось, а я вообще там не появлялся.

Потом детям пришлось наверстывать пропущенное. Отличниками Торсуевы не стали, но все предметы в итоге сдали, двоек в четверти не было.

Братья Торсуевы приобрели всесоюзную известность. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

ТРИ ФАКТА О ФИЛЬМЕ

1. Электроник сначала был Сыроежкиным

А вот это — чистая правда.

— Сначала режиссер предложил нам с братом выбрать, кто кого будет играть. Мы даже не ссорились особо: договорились, что я сыграю Сыроежкина. Но потом Константин Бромберг передумал и своим режиссерским решением назначил меня Электроником, — говорит Владимир Торсуев.

Электроник и Сыроежкин - лучшие друзья и в кадре, и в жизни. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ/архив «КП».

2. Нельзя было смеяться во время съемок

Электроник — робот, и он не должен был выражать никаких эмоций. Так что Владимиру Торсуеву действительно нельзя было смеяться. Вот как актер вспоминает съемки:

— Больше всего мы боялись испортить дубль, потому что снималось все на пленку, а не на «цифру», как сейчас. То есть сначала была репетиция для актеров, потом — для осветителя, а уже потом снимали на пленку. Помню, один раз я все-таки испортил дубль, когда в кадре начали шутить и я засмеялся, а мне по роли нельзя было проявлять эмоции. Очень тогда переживал! Ведь с нами на одной площадке были такие звезды, как Николай Караченцов, не хотелось их подвести. Кстати, взрослые сначала к нам обращались «коллеги», а потом все стали говорить «друзья».

Торсуевы - любимцы публики.Фото: Андрей КОПАЛОВ

3. Девчонки влюблялись, а мальчишки приходили бить морды

Торсуевы говорят, когда картина «Приключения Электроника» вышла на большой экран, они не зазвездились. Отчасти с небес на землю опускали родители.

— Нам папа сказал: «Ребята, вам просто повезло». И это действительно так: в 12 лет мы оказались в нужном месте, — уверен Владимир. — Да и какое право мы имели считать себя лучше других? Только потому, что мы более узнаваемы? Это глупость!

Но вот поклонники считали иначе: весь подъезд дома, где жили Торсуевы, был исписан признаниями в любви от поклонниц. И это очень злило других мальчишек:

— Доходило до того, что к нам парни приходили и говорили, что их девчонки влюбились в нас, и они хотят нам за это морду набить. А мы этих девочек знать не знали! Но мы с братом «прибандиченные» были, нам сложно было синяк поставить. Бокс, самбо — все это мы практиковали. Да и дрались раньше район на район, и бывало такое, что нашим обидчикам приходилось обращаться к врачам.

Кстати, подъезд братьев Торсувых отмывать не заставляли — они же не виноваты были, что Электроника и Сыроежкина полюбила вся страна.

У братьев Торсуев звездной болезни не было. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ/ архив «КП».

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