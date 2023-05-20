Экс-глава новосибирского «Вектора» Ринат Максютов будет оспаривать свое увольнение в суде

Сейчас экс-глава «Вектора» проводит консультации с юристами. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Ринат Максютов, которого недавно уволили с должности гендиректора новосибирского центра «Вектор», намерен обратиться в суд. Он хочет оспорить свое увольнение.

Сейчас экс-глава «Вектора» проводит консультации с юристами, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, с Ринатом Максютовым расторгли договор 18 мая. Его лишили должности «в связи с утратой доверия». В Роспотребнадзоре выявили факт конфликта интересов. Также одним из оснований для увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.

На данный момент научный центр продолжает работать по основным направлениям.

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