Стало известно, за что уволили гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова в Новосибирске

Гендиректора центра «Вектор» лишили должности «в связи с утратой доверия». Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Причины увольнения гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова в Новосибирске перечислили в Роспотребнадзоре. С ним расторгли договор в четверг, 18 мая.

Рината Максютова лишили должности «в связи с утратой доверия». Был выявлен факт конфликта интересов. Также одним из оснований для увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.

− В соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции Роспотребнадзором проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов. Центр «Вектор» продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами, − цитируют Роспотребнадзор «Известия».

Напомним, приказ об увольнении Рината Максютова подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в научном центре «Вектор» прокомментировали информацию об увольнении гендиректора Рината Максютова.

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