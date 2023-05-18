Стало известно, за что уволили гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова в Новосибирске

Гендиректора центра «Вектор» лишили должности «в связи с утратой доверия».
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
Причины увольнения гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова в Новосибирске перечислили в Роспотребнадзоре. С ним расторгли договор в четверг, 18 мая.
Рината Максютова лишили должности «в связи с утратой доверия». Был выявлен факт конфликта интересов. Также одним из оснований для увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.
− В соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции Роспотребнадзором проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов. Центр «Вектор» продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами, − цитируют Роспотребнадзор «Известия».
Напомним, приказ об увольнении Рината Максютова подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее в научном центре «Вектор» прокомментировали информацию об увольнении гендиректора Рината Максютова.
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