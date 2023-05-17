В Новосибирске увольняют гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова

Главу научного центра «Вектор» Рината Максютова увольняют в связи с утратой доверия. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Главу научного центра «Вектор» Рината Максютова увольняют в связи с утратой доверия. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

Приказ об увольнении уже подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Трудовой договор с Ринатом Амировичем расторгнут 18 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, одной из причин такого решения стал тот факт, что Максютов не урегулировал и не предотвратил конфликт интересов. О каком именно конфликте идет речь – не уточняется.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, однако там посоветовали связаться с федеральной пресс-службой. Но там пока никто не ответил на звонки.

Известно, что Ринат Максютов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора работает с 2003 года.

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