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НовостиОбщество17 мая 2023 6:44

В научном центре «Вектор» прокомментировали информацию об увольнении гендиректора Рината Максютова

Трудовой договор с ним расторгнут 18 мая
Анастасия ХРОМЫХ
«Вектор» продолжает работать по основным направлениям.

«Вектор» продолжает работать по основным направлениям.

Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В среду, 17 мая, стало известно об увольнении гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова. КП-Новосибирск попросила руководителя пресс-службы учреждения Никиту Каньшина прокомментировать эту информацию.

− Кадровые вопросы у нас может комментировать только Роспотребнадзор как учредитель. Могу сказать одно – «Вектор» продолжает работать над созданием профилактических и диагностических препаратов, над изучением опасных вирусов и так далее, − сообщил КП-Новосибирск Никита Николаевич.

По имеющейся информации, Рината Максютова увольняют в связи с утратой доверия. Якобы он не смог урегулировать и предотвратить конфликт интересов.

Трудовой договор с ним расторгнут 18 мая.

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