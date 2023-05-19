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НовостиОбщество19 мая 2023 9:12

Третья фаза исследований доказала эффективность новосибирской «ЭпиВакКороны»

Международный научный журнал Vaccines опубликовал результаты проверки
Екатерина Яганова
Третья фаза исследований доказала эффективность новосибирской «ЭпиВакКороны».

Третья фаза исследований доказала эффективность новосибирской «ЭпиВакКороны».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Профилактическая эффективность новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» после полного курса составляет 82,5%. Такие результаты опубликовал швейцарский научный журнал Vaccines по результатам третьего этапа исследований.

Как сообщает пресс-служба компании ООО «Эпивак», ученые провели сравнительное исследование. В нем участвовали 3000 добровольцев старше 18 лет. Оценивали переносимость, безопасность, иммуногенность и профилактическую эффективность препарата. Среди выявленных побочных эффектов - легкая болезненность в месте укола (27%) и невысокая температура (14%).

«ЭпиВакКорона» признана безопасным препаратом. Она относится к классу пептидных вакцин: в ней нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. А все пептиды синтетические.

Напомним, что новосибирский препарат стал вторым зарегистрированным в России (первой был «Спутник V»). Его созданием в условиях строгой секретности занимались в новосибирском «Векторе». Тогда им руководил Ринат Максютов. Его за данную разработку удостоили высокой награды – вручили орден Пирогова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Максютова уволили с поста гендиректора института «Вектор» в связи «с утратой доверия».

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