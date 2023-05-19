Третья фаза исследований доказала эффективность новосибирской «ЭпиВакКороны». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Профилактическая эффективность новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» после полного курса составляет 82,5%. Такие результаты опубликовал швейцарский научный журнал Vaccines по результатам третьего этапа исследований.

Как сообщает пресс-служба компании ООО «Эпивак», ученые провели сравнительное исследование. В нем участвовали 3000 добровольцев старше 18 лет. Оценивали переносимость, безопасность, иммуногенность и профилактическую эффективность препарата. Среди выявленных побочных эффектов - легкая болезненность в месте укола (27%) и невысокая температура (14%).

«ЭпиВакКорона» признана безопасным препаратом. Она относится к классу пептидных вакцин: в ней нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. А все пептиды синтетические.

Напомним, что новосибирский препарат стал вторым зарегистрированным в России (первой был «Спутник V»). Его созданием в условиях строгой секретности занимались в новосибирском «Векторе». Тогда им руководил Ринат Максютов. Его за данную разработку удостоили высокой награды – вручили орден Пирогова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Максютова уволили с поста гендиректора института «Вектор» в связи «с утратой доверия».

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