Путин наградил орденом директора новосибирского «Вектора» за создание вакцины от коронавируса

Гендиректор «Вектора» участвовал в разработке «ЭпиВакКороны». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора новосибирского центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова. Этой награды удостаиваются люди, проявившие самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС и эпидемий.

— За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Максютова Рината Амировича, — говорится в указе, опубликованном на сайте правовой информации.

Напомним, что производство «ЭпиВакКороны» началось в февраля 2021 года. Сначала партии были небольшие — около 40 тысяч доз в месяц, которые тут же распределялись по регионам России. Но уже летом количество доз увеличилось до 4 миллионов в месяц.

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