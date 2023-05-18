Стало известно состояние мужчины, выпрыгнувшего из окна с раскрытым зонтиком

Стало известно состояние мужчины, выпрыгнувшего из окна 8 этажа с раскрытым зонтиком. Фото: "АСТ-54"

Стало известно состояние мужчины, выпрыгнувшего из окна 8 этажа с раскрытым зонтиком. Сейчас он находится в больнице.

— В какой-то момент чат соседей начал дискутировать о парне, который выбрасывал с 9 этажа мусор, табурет, что-то вылил. Позвали охрану дома. Сотрудник позвонил в полицию. Парень сидел с зонтиком на перилах, сделал кувырок и упал на газон. До приезда скорой и полиции, по всей видимости, был в сознании. Его быстро перенесли на носилки, оказывали помощь, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

После ЧП в сети появилась информация, что мужчина скончался по пути в больницу. Однако позже ее опровергли следователи.

— Сейчас мужчину прооперировали, он находится в стабильном состоянии, — пояснил КП-Новосибирск источник.

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