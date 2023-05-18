Следователи опровергли смерть новосибирца, прыгнувшего из окна с раскрытым зонтиком

В Новосибирске мужчина прыгнул из окна 8 этажа с зонтиком в руках и выжил.
В Новосибирске мужчина прыгнул из окна 8 этажа с зонтиком в руках и выжил. С места ЧП его забрала скорая.
Позже в соцсетях появилась информация о том, что мужчина скончался по пути в больницу, но следователи опровергли этот факт.
- Мужчина жив и находится в медучреждении, - пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
Напомним, ЧП случилось утром в четверг, 18 мая, в ЖК "Родники".
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