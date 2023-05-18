Новосибирец прыгнул из окна дома с раскрытым зонтиком. Фото: стоп-кадр // ACT-Black.

В Новосибирске в ЖК «Родники» из окна дома прыгнул мужчина с раскрытым зонтиком. Он упал на землю с высоты 8-го этажа.

– На помощь пострадавшему прибыла бригада медиков, – рассказали в группе «АСТ-54».

Как уточнил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, мужчина выжил.

– Его живым доставили в больницу. По предварительным данным, у мужчины черепно-мозговая травма и перелом ноги, – говорит источник.

Инцидент прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– В полицию по данному факту поступило сообщение. Сотрудники МВД выехали на место. Мужчину 1982 года рождения передали медикам. Материалы передадут в Следственный комитет, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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