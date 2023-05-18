«Она наживается на моих псах»: сибирячка, у которой волонтеры забрали собак, обвинила знакомую в продаже животных

Собаки, которых выставили на продажу. Фото: предоставлено Евгенией

Жительница Новосибирска Евгения* обвинила свою знакомую в том, что она наживается на ее собаках. По словам женщины, зоозащитники украли у нее породистых псов еще прошлой зимой. А сейчас одна из них пытается заработать на них. На одном из сайтов ее знакомая увидела объявление о продаже американского булли и русского черного терьера.

- Я тут же узнала обоих – мой булль – один единственный в таком окрасе на весь Новосибирск. Подруга договорилась о встрече. На вопрос, почему продаете, ей ответили, что у ребенка аллергия началась. После я приехала к их дому с участковым, - рассказала КП-Новосибирск Евгения. - Я написала заявление.

КП-Новосибирск связались с продавцом собак – Олесей. Женщина не отрицает, что псы живут у нее.

- Женя сама позвонила мне и попросила забрать этих собак. Я сделала им ветпаспорта, в порядок привела. Да, я решила их продать, но деньгами готова поделиться с ней, я ей уже про это говорила. Все пополам, - объясняет женщина. – Только я не дам ей деньгами, а куплю ее детям еду и одежду.

По словам Олеси, Женя не согласилась на дележку денег. Настойчиво просит вернуть псов домой.

Евгения же отрицает, что сама отдала собак. По мнению волонтеров, они высвободили животных из ужасных условий. Вот только хозяйка, у которой забрали псов, уверена, что зоозащитники сделали это незаконно.

*имя изменено

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