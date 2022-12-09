«Мёртвая лошадь неделю лежит во дворе, дети через нее переступают...»: сибирячка не может добиться экспертизы умершего животного

Хозяйка скотного двора, с которого волонтеры спасли животных, заявила о краже. Фото: предоставлено героиней публикации / предоставлено зоозащитницей Натальей.

Кадры из Первомайского района потрясли Новосибирск в начале декабря. Началось все с того, что местные жители увидели в одном из дворов частного сектора умирающую лошадь. На место выехали зоозащитники, они были шокированы. Заявили, что в «адском доме», так общественники прозвали участок, где все случилось, был будто концлагерь для зверей. Лошадь в итоге умерла, а 11 собак забрали в приюты. В том числе очень истощённого пса, который походил на скелет. Но хозяйка этих животных Полина заявляет, что не все так однозначно в этой истории. Она рассказала свою версию КП-Новосибирск.

Полина переехала в Новосибирск 3 года назад, до этого жила в Алма-Ате. Животными женщина занималась еще в Казахстане. В основном собаками бойцовской породы: питбулями, боксерами, стаффами. Женщина говорит, что выкупала щенков и взрослых собак у людей, которые не могли заботиться о таких породах, нередко животные были больны.

По словам хозяйки, лошадь умерла, потому что уже была больной. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Когда в Казахстане жила, у меня был реабилитационный центр для питбулей, я сама — зоозащитница. Выкупала собак, лечила, давала им ума, а потом — продавала. Пол Алма-Аты держат моих собак! Некоторые в выставках участвовали. Я обзвонила их хозяев, они готовы дать фото и видео. Я докажу, что меня оклеветали зоозащитники, — рассказала КП-Новосибирск Полина.

Переехав в Новосибирск, женщина продолжила заниматься животными. Каких-то из них она покупала, каких-то — отдавали, потому что не могли или не хотели ими заниматься. Так к Полине попала Нинери — собака породы боксер, которую на видео запечатлели зоозащитники как самую тощую.

— Нинери около года и трех месяцев. Она у меня всего месяц. Заболела на второй день, как к нам попала, но, скорее всего, уже больная была нам отдана. У меня есть ветеринары знакомые, я с ними списалась, мне объяснили, что и как делать, в каких дозах лекарства давать. У собаки с печенью проблемы были, глаза и язык были желтые. Мы ее выхаживали и только вот она начала потихоньку восстанавливаться. Я ее по ложечке кормила, чтобы не навредить после капельниц. А мне в итоге теперь предъявляют, что это я ее уморила голодом, — возмущена Полина.

Вместе с другими собаками волонтеры забрали у женщины чихуахуа и двух щенков. Зоозащитники рассказали, что у собаки не было молока и щенков та кормить не могла. Однако, по словам Полины, Тори — так зовут чихуахуа, хорошо кормила щенков, пока жила у нее. В доказательство показывает фото.

По словам Полины, у Тори было молоко, пока ее не забрале волонтеры. Фото: предоставлена героиней публикации

— Тори очень эмоциональная и никого кроме меня к себе не подпускает. Сейчас вот ощенилась. Нашла здесь кавалера, а я не уследила. Это моя вина, я этого не скрываю, целенаправленно я ее не вязала ради денег, — рассказала женщина. — У меня фото есть, где мама жирненькая в корзиночке лежит с детками. Щенков она нормально кормила! Она у меня не в клетке была, не худющая. На каком основании собаку забрали? У нее молоко, скорее всего, сейчас пропало от стресса.

У Полины кроме Тори и Нинери забрали еще австралийскую овчарку Лютика, 8-месячного питбуля по кличке Катана, 6-месячного алабая по кличке Акбай, питбуля Лилу, акита-ину по кличке Ханта, 8-месячного русского черного терьера Гринча и американского булля Балу.

— Я спасла некоторых из них, а животных просто выкрали. Я взяла Катану, когда ей было 2 месяца. На третий день она заболела. У меня есть переписка с ветеринаром. Я ей сама капельницы ставила. Я спасла этого щенка. А они такие моменты пофотали... То, что им выгодно, — начинает плакать Полина. — Когда они изымали животных, я была по работе в пекарне. Дома только двое детей и мой младший брат, конечно, они не могли оказать сопротивление. Но, по сути, то, что случилось — это кража. Приехали и украли породистых животных.

А как же вышло так, что лошадь умирала на земле? Полина говорит, что приобрела ее 6 ноября. Обменяла на собственного полутяжа. По словам женщины, покупали его для детей, чтобы на речку ездить, кататься, но с конем было тяжело справиться. Поэтому Полина решила обменять его на более старую и спокойную лошадь.

— Ей было 8 лет, звали Сакура. Лошадь уже была в плохом состоянии: в ранах, истощенная, измученная, полуслепая и грязная. Я потратила много сил на то, чтобы подлечить, — говорит Полина. — Я звонила во все ветклиники. А в это время нас сосед на камеру злорадно снимал. Считаю, что он лошадь и отравил!

Однако точно узнать, отравление ли это, поможет только вскрытие и экспертиза. Но когда их проведут, непонятно.

— Сакура все еще лежит во дворе! Да, неделю уже. Я жду экспертизу, чтобы доказать, что она не умерла голодной смертью, что ее отравили. Она лежит, а дочка каждый день переступает ее, когда идет в школу, дети мимо ходят, — говорит Полина.

Женщина добавляет, что хочет написать заявление в полицию на волонтеров, она считает, что те ее намеренно оклеветали, чтобы украсть животных. Версию зоозащитников можно прочитать здесь.

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