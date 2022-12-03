«Лошадь мертвая лежит, собаки – скелеты»: в Новосибирске зоозащитники спасли 11 истощенных животных из адского дома

В Новосибирске зоозащитники спасли замерзших и истощенных животных. Фото: предоставлены героиней публикации.

В Первомайском районе Новосибирска зоозащитники спасли 8 собак, двух щенят и одного котенка. Их забрали из «адского дома», как прозвали место соседи, – запущенного участка в частном секторе. Неравнодушные очевидцы сообщили активистам о том, что видели иссохших животных – кожа у собак прилипает к ребрам, лошадь лежит на земле.

Группа волонтеров выехала в Первомайский район в субботу, 3 декабря. О том, что происходило дальше, КП-Новосибирск рассказала волонтер Наталья.

– Мы вывезли 10 собак. Все разъехались по передержкам. Были стаффы, чихуахуа с двумя щеночками. У нее даже молока нет. А откуда ему взяться? Собаки – скелеты. Даже пушистых когда трогаешь, чувствуешь кости, – сообщила КП-Новосибирск Наталья.

Владелица «адского дома» собирает у себя животных уже несколько лет. По словам зоозащитников, она часто переезжает с места на место, этот участок – тоже съемный. В доме активистов встретили двое детей – мальчику пять лет, девочке 14. Спрашивают, где мама? Соседи отвечают, мама в запое уже три дня.

– Как нам рассказали соседи, у хозяйки было еще несколько лошадей. Но мы видели только одну, которая посреди участка мертвая лежит. Забрали собак и одного котенка, лошадей больше не нашли, – признается Наталья.

Зоозащитников встретил также брат хозяйки дома. Он начал отстаивать свои права на животных, активисты сначала вызвали полицию, но потом отменили вызов. Как объяснила КП-Новосибирск Наталья, решили дело «полюбовно» – они забирают собак, а мужчина не возмущается.

Животным предстоит долгая реабилитация: их подстригут, выведут паразитов, стерилизуют и найдут новый дом.

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