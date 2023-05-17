В Новосибирской области по 22 мая продлили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Новосибирской области продлили по 22 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый противопожарный режим на территории Новосибирской области продлили по 22 мая. Постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

В регионе сложилась непростая противопожарная обстановка, подчеркнул глава Министерства ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов. Особый противопожарный режим продлили, чтобы предотвратить возникновение ЧС.

− По информации Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в настоящее время общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4 713 человек, 2 237 единиц техники, 4 630 единиц оборудования и 7 073 единицы иных средств пожаротушения, − отметили на сайте правительства.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с 16 по 22 мая в Новосибирской области сохранится чрезвычайная, местами высокая пожароопасность.

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