Шашлыки вне закона: где можно жарить мясо на углях в Новосибирске, чтобы не получить штраф

Жарить шашлыки нельзя даже в специальных зонах. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области бушуют лесные пожары, поэтому особый противопожарный режим продлили до 23 мая. Еще с майских праздников любителям шашлыков запретили жарить мясо на дачах, во дворах и гаражах, чем раньше занимались многие. Играть с огнем, когда погода сухая и теплая, опасно вдвойне.

Но как обстоят дела с парками? Если очень хочется шашлыков, приготовленных своими руками, можно ли жарить их там? Разбираем этот вопрос с юристом и сотрудником МЧС.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ЖАРИТЬ ШАШЛЫК

В Новосибирске в нескольких парках открыты беседки и мангальные домики, которые можно забронировать для компании. Работают они в парках «Бугринская роща», «Звезда», «Заельцовский», на горнолыжном комплексе «Иня», недалеко от пляжа «Наутилус». И закрывать беседки администрация не собирается.

- Приходить со своими продуктами можно, у нас все оборудовано и соблюдены правила безопасности, - ответили корреспонденту КП-Новосибирск в администрации парка «Звезда».

Такой же ответ поступил и от других парков. Нет ли здесь правонарушения?

Согласно постановлению № 169-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» открытый огонь нельзя разводить на территориях частных домов и СНТ. Мангалы тоже приравнены к источникам открытого огня. Утвержден список мест, где разводить огонь запрещено всегда. Это, кроме гаражей и дворов, балконы, веранды, террасы и крыши домов. Запреты не касаются только заведений общепита, причем тут тоже важное условие: готовить еду надо внутри помещений. Если в придорожном кафе мангал стоит на улице, это запрещено.

Отдельный пункт - городские парки и скверы.

- В беседках в парках, садах, базах отдыха, как правило, принимаются меры противопожарной безопасности, есть огнетушитель, ящик с песком. Но при особом противопожарном режиме приготовление пищи запрещено и там. Если же человек пришел со своими продуктами и стал жарить шашлыки, то это считается самовольным разведением огня и нарушением противопожарной безопасности, ответственность за это несет гражданин, - объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

За нарушение пожарной безопасности во время противопожарного режима назначен административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей - для простых граждан, от 30 до 60 тысяч рублей - для должностных лиц, от 60 до 80 тысяч рублей - для ИП.

- Если человек развел огонь в неположенном месте без ведома руководства парка, то штраф будет грозить только ему. Но если администрация парка дала разрешение пожарить шашлык или устроить фаер-шоу, то штраф грозит и ей как юридическому лицу - от 400 до 800 тысяч рублей, - говорит Константин Зиновьев.

Если из-за пожара пострадает чужое имущество, то виновник не отделается простым штрафом, а попадет под статью 168 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на один год.

Но приготовить шашлык даже с такими ограничениями можно и абсолютно законно.

- Выход - жарить на электрогриле или на сковороде дома. Это не считается источником открытого огня, в отличие от мангала, барбекю и прочих приспособлений, - сообщил КП-Новосибирск Александр Покидов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по НСО.

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