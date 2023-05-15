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НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:15

В Новосибирской области до 22 мая продлили режим чрезвычайной пожароопасности

Велик риск возникновения очагов природных пожаров
Анастасия ХРОМЫХ
Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая.

Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

− 16-22.05 сохранится чрезвычайная (5 класса), местами высокая (4 класса) пожароопасность, − предупредили синоптики.

В ГУ МЧС России по НСО подчеркнули, что из-за этого увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Разводить костры и сжигать мусор категорически запрещено.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что высокая пожароопасность IV класса сохранится в регионе на период с 11 по 15 мая.

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