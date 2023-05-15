В Новосибирской области до 22 мая продлили режим чрезвычайной пожароопасности

Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
− 16-22.05 сохранится чрезвычайная (5 класса), местами высокая (4 класса) пожароопасность, − предупредили синоптики.
В ГУ МЧС России по НСО подчеркнули, что из-за этого увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Разводить костры и сжигать мусор категорически запрещено.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что высокая пожароопасность IV класса сохранится в регионе на период с 11 по 15 мая.
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