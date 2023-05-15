В Новосибирской области до 22 мая продлили режим чрезвычайной пожароопасности

Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Новосибирской области продлили до 22 мая. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

− 16-22.05 сохранится чрезвычайная (5 класса), местами высокая (4 класса) пожароопасность, − предупредили синоптики.

В ГУ МЧС России по НСО подчеркнули, что из-за этого увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Разводить костры и сжигать мусор категорически запрещено.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что высокая пожароопасность IV класса сохранится в регионе на период с 11 по 15 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber