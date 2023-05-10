В Новосибирской области до 15 мая сохранится высокая пожароопасность IV класса

С 11 по 15 мая на территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность IV класса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С 11 по 15 мая на территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность IV класса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
− Местами ожидается чрезвычайная (V класса) пожароопасность, − говорится в разделе предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях.
Напомним, в Новосибирской области до 23 мая продлили особый противопожарный режим. Его ввели 24 апреля, изначально он должен был продлиться до 15 мая.
Но на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Травников принял решение увеличить срок действия режима. На этот период категорически запрещено разводить костры и жечь сухую траву на участках.
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