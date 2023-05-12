«Совершенно секретно»: дело новосибирского физика Анатолия Маслова предали в суд

Дело новосибирского физика Анатолия Маслова передали в суд. Фото: academcity.org
Дело новосибирского физика Анатолия Маслова передали в суд. Об этом сообщили в единой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
— Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Анатолия Александровича Маслова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Материалы дела, содержащие гриф «Совершенно секретно», переданы судье, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас ученый находится под стражей.
Напомним, задержали Маслова в июне 2022 года по подозрению в госизмене.
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