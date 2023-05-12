В Новосибирске для учеников, устроивших забастовку в гимназии, откроют дополнительный класс. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В новосибирской гимназии, прославившейся забастовкой школьников, откроют дополнительный класс. Он будет предназначен как раз для тех детей, которые участвовали в забастовке. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в департаменте образования мэрии города.

– На сегодняшний день администрацией общеобразовательной организацией принято решение об открытии 4 Д класса в 2023/2024 учебном году, – говорится в ответе, предоставленном редакции.

Власти добавили, что контролируют деятельность гимназии, в которой произошел неприятный инцидент.

Напомним, дети и родители ополчились против одноклассницы Сони* и ее мамы Натальи*. Взрослые вдруг заявили, что девочка отвратительно себя ведет. Уверяли, что ребенок задирает и бьет их детей, предлагает им гадости. А маму уличили в травле классной руководительницы. Но у женщины, чью девочку затравила толпа взрослых, свое видение ситуации. Напомним, все началось с прошлой зимы, когда Соня получила компрессионный перелом из-за детских игр во дворе школы. После этого у матери школьницы возник конфликт с классным руководителем, а затем и с другими родителями.

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