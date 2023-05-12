В мэрии Новосибирска рассказали о новом директоре гимназии, где проходила забастовка третьеклассников

Ранее Ольга Голик работала в центре образования «Развитие». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Новосибирска подтвердили информацию о том, что новым директором гимназии с бастующими третьеклассниками стала Ольга Голик. О смене руководства КП-Новосибирск накануне сообщили родители школьников.

− Голик Ольга Алексеевна до принятия в гимназию работала в МАОУ ЦО «Развитие» заместителем директора по учебно-воспитательной работе, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии добавили − с прежнего места работы женщина уволилась по собственному желанию. Такое решение она приняла после того, как Департамент образования мэрии города Новосибирска предложил ей занять должность директора элитной гимназии.

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