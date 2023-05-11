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НовостиОбщество11 мая 2023 7:27

В новосибирской гимназии, где третьеклассники устроили забастовку, назначили нового директора

Об этом сообщили родители школьников
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анастасия ХРОМЫХ
Новым директором гимназии назначили Ольгу Голик.

Новым директором гимназии назначили Ольгу Голик.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирской гимназии с бастующими третьеклассниками сменился директор. Информация об этом появилась в четверг, 11 мая.

Как сообщила в соцсетях Наталья* − мама девочки, против которой ополчились одноклассники и их родители, новым директором назначили Ольгу Голик.

− Только что в гимназию приехала делегация из Департамента образования с новым директором, которым назначена Голик Ольга Алексеевна, − написала Наталья на своей странице «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск родители детей, обучающихся в этой гимназии, подтвердили информацию о смене руководства. В самом Департаменте образования пока никак не прокомментировали назначение.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске бастующие против одноклассницы третьеклассники вышли на уроки. Дети не появлялись на занятиях три недели.

*Имя изменено

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