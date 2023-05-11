В новосибирской гимназии, где третьеклассники устроили забастовку, назначили нового директора

Новым директором гимназии назначили Ольгу Голик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирской гимназии с бастующими третьеклассниками сменился директор. Информация об этом появилась в четверг, 11 мая.

Как сообщила в соцсетях Наталья* − мама девочки, против которой ополчились одноклассники и их родители, новым директором назначили Ольгу Голик.

− Только что в гимназию приехала делегация из Департамента образования с новым директором, которым назначена Голик Ольга Алексеевна, − написала Наталья на своей странице «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск родители детей, обучающихся в этой гимназии, подтвердили информацию о смене руководства. В самом Департаменте образования пока никак не прокомментировали назначение.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске бастующие против одноклассницы третьеклассники вышли на уроки. Дети не появлялись на занятиях три недели.

*Имя изменено

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber