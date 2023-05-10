Не выдержала новосибирских морозов: стало известно, куда исчезла карусель за 5 миллионов с Михайловской набережной

Свадебная карусель очень нравилась мэру и его заместителю. Фото: nsknews.info / Telegram-канал Анны Терешковой.
В Новосибирске на Михайловской набережной исчез аттракцион. Свадебная карусель с лошадками появилась в парке летом 2022 года – ее опробовали мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. Карусель понравилась не только представителям власти – горожане тоже оценили новый аттракцион по достоинству.
Контракт на временное пользование за 5 миллионов рублей был рассчитан до 2027 года, но что-то пошло не так. Теперь на набережной пустует площадка рядом с гоночной мини-трассой.
В парке объяснили, что карусель не справилась с суровыми сибирскими морозами.
Фото: Анна ПАШАГИНА
КП-Новосибирск обратилась в администрацию Михайловской набережной, чтобы узнать судьбу карусели.
– Вместо нее установят другую. Нужны немного другие технические характеристики, чтобы аттракцион мог выдерживать сибирские морозы, – пояснили КП-Новосибирск в администрации парка.
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