Не выдержала новосибирских морозов: стало известно, куда исчезла карусель за 5 миллионов с Михайловской набережной

Свадебная карусель очень нравилась мэру и его заместителю. Фото: nsknews.info / Telegram-канал Анны Терешковой.

В Новосибирске на Михайловской набережной исчез аттракцион. Свадебная карусель с лошадками появилась в парке летом 2022 года – ее опробовали мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. Карусель понравилась не только представителям власти – горожане тоже оценили новый аттракцион по достоинству.

Контракт на временное пользование за 5 миллионов рублей был рассчитан до 2027 года, но что-то пошло не так. Теперь на набережной пустует площадка рядом с гоночной мини-трассой.

В парке объяснили, что карусель не справилась с суровыми сибирскими морозами. Фото: Анна ПАШАГИНА

КП-Новосибирск обратилась в администрацию Михайловской набережной, чтобы узнать судьбу карусели.

– Вместо нее установят другую. Нужны немного другие технические характеристики, чтобы аттракцион мог выдерживать сибирские морозы, – пояснили КП-Новосибирск в администрации парка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber