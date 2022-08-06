В Новосибирске на Михайловской набережной появится свадебная карусель за 5 миллионов рублей

В Новосибирске на Михайловской набережной установят новую карусель.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на Михайловской набережной появится новый аттракцион для молодоженов. Информацию об этом опубликовали на сайте «Контур.Закупки».
Аттракцион «Свадебная карусель» передали новосибирскому муниципалитету во временное пользование за 5 миллионов рублей. Срок действия контракта – до 30 сентября 2027 года.
Заказчиком выступила Дирекция городских парков Новосибирска. Договор подписали еще в начале июля, а сейчас карусель начинают устанавливать на набережной.
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