Мэр Новосибирска первым прокатился на «свадебной карусели»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одним из первых опробовал новую «свадебную карусель». Фото: nsknews.info
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одним из первых опробовал новую «свадебную карусель». Напомним, красивый и дорогостоящий аттракцион появился на Михайловской набережной.
Снимок градоначальника верхом на пластиковой лошадке тут же разлетелся по сети. Устоять перед соблазном прокатиться на итальянской карусели не смогла и вице-мэр города Анна Терешкова. Она поделилась снимком на своей страничке в соцсетях.
Анна Терешкова тоже прокатилась на аттракционе. Фото: соцсети
Кстати, обошлась карусель городу в 5 миллионов рублей. Ее передали муниципалитету во временное пользование до 30 сентября 2027 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на Михайловской набережной появится свадебная карусель за 5 миллионов рублей
Новый аттракцион уже устанавливают в парке (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер