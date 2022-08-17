Мэр Новосибирска первым прокатился на «свадебной карусели»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одним из первых опробовал новую «свадебную карусель». Фото: nsknews.info

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одним из первых опробовал новую «свадебную карусель». Напомним, красивый и дорогостоящий аттракцион появился на Михайловской набережной.

Снимок градоначальника верхом на пластиковой лошадке тут же разлетелся по сети. Устоять перед соблазном прокатиться на итальянской карусели не смогла и вице-мэр города Анна Терешкова. Она поделилась снимком на своей страничке в соцсетях.

Анна Терешкова тоже прокатилась на аттракционе. Фото: соцсети

Кстати, обошлась карусель городу в 5 миллионов рублей. Ее передали муниципалитету во временное пользование до 30 сентября 2027 года.

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