В Новосибирском зоопарке 9 мая 2023 года гостей угостили солдатской кашей

В Новосибирском зоопарке открыли полевую кухню. Фото: Новосибирский зоопарк

Новосибирск празднует День Победы 9 мая 2023 года. На площади Ленина уже прошел Парад, по всему городу запланированы праздничные мероприятия. Исключением не стал и Новосибирский зоопарк. Там сегодня открыли настоящую полевую кухню.

— Полевая кухня уже радует наших гостей настоящей солдатской кашей, — рассказали в зоопарке.

Напомним, вечером новосибирцев ожидает праздничный концерт на площади Ленина, и фейерверк. А масштабный салют будет на Михайловской набережной в 21:50. Мы будем вести специально для вас прямую трансляцию.

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