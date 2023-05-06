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НовостиОбщество6 мая 2023 18:36

Кровавое солнце второй день заходит над Новосибирском

Причина в смоге и пыли
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Солнце второй день окрашивается в красный цвет.

Солнце второй день окрашивается в красный цвет.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы второй вечер наблюдают кроваво-красный закат и столь же необычную луну. Причина необычного окраса – в загрязнении воздуха и ландшафтных пожарах.

Из-за примесей в атмосфере и смога от лесных пожаров светило кажется горожанам красноватым. В субботу, 6 мая, из-за жары и еще большего количества термоточек воздух стал грязнее, чем вечером в пятницу. Оттого и солнце приобрело более насыщенный алый оттенок.

Небо над Новосибирском - как в фильмах про апокалипсис.

Небо над Новосибирском - как в фильмах про апокалипсис.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, в одном из районов города было зафиксировано превышение допустимого уровня запыленности.

Ранее КП-Новосибирск показывала самые яркие фото полутеневого лунного затмения.

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