Кровавое солнце второй день заходит над Новосибирском

Солнце второй день окрашивается в красный цвет.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирцы второй вечер наблюдают кроваво-красный закат и столь же необычную луну. Причина необычного окраса – в загрязнении воздуха и ландшафтных пожарах.
Из-за примесей в атмосфере и смога от лесных пожаров светило кажется горожанам красноватым. В субботу, 6 мая, из-за жары и еще большего количества термоточек воздух стал грязнее, чем вечером в пятницу. Оттого и солнце приобрело более насыщенный алый оттенок.
Небо над Новосибирском - как в фильмах про апокалипсис.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Напомним, в одном из районов города было зафиксировано превышение допустимого уровня запыленности.
Ранее КП-Новосибирск показывала самые яркие фото полутеневого лунного затмения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер