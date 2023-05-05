Над Новосибирском взошла луна, похожая на апельсин. Фото: Надежда Сидорова
Новосибирцы поделились фотографиями полутеневого лунного затмения 5 мая 2023. Напомним, само затмение могли наблюдать искушенные любители астрономии, имеющие необходимую аппаратуру.
Такой цвет спутник Земли мог приобрести из-за смога. Фото: Надежда Сидорова
Но из-за сильного смога на улице, днем сегодня небо и солнце приобрели рыжеватый оттенок, а ночью в оранжевый цвет окрасилась луна. Что не могло остаться незамеченным новосибирцами.
Пока небо окончательно не заволокло тучами, новосибирцы смогли сфотографировать луну. Фото: Надежда Сидорова
Люди сделали много снимков, лунного диска, напоминающего зависший в небе апельсин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирцы увидят полутеневое лунное затмение 5 мая 2023 года
Астрономы рассказали, где наблюдать полутеневое лунное затмение в Новосибирске 5 мая 2023 (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Твиттер