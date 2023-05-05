Над Новосибирском взошла луна, похожая на апельсин. Фото: Надежда Сидорова

Новосибирцы поделились фотографиями полутеневого лунного затмения 5 мая 2023. Напомним, само затмение могли наблюдать искушенные любители астрономии, имеющие необходимую аппаратуру.

Такой цвет спутник Земли мог приобрести из-за смога. Фото: Надежда Сидорова

Но из-за сильного смога на улице, днем сегодня небо и солнце приобрели рыжеватый оттенок, а ночью в оранжевый цвет окрасилась луна. Что не могло остаться незамеченным новосибирцами.

Пока небо окончательно не заволокло тучами, новосибирцы смогли сфотографировать луну. Фото: Надежда Сидорова

Люди сделали много снимков, лунного диска, напоминающего зависший в небе апельсин.

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