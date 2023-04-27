Новосибирцы увидят полутеневое лунное затмение. Фото: Александр КУЛИКОВ

Астрономы рассказали, где и когда лучше наблюдать полутеневое лунное затмение в Новосибирске 5 мая 2023. Это небесное явление будет интересно искушенным любителям космоса.

— Затмение наблюдается из Африки, Океании, Азии, Восточной Европы и Греции. В России будет наблюдаться везде, кроме Таймыра и Чукотки. Полутеневой вид затмения практически не заметен невооруженным глазом, так что это событие интересно, пожалуй, только опытным астрономам, — рассказали в Московском планетарии.

Затмение произойдет 22:15 до 2:22 по новосибирскому времени. В 00:23 Луна максимально погрузиться в свою полутень.

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