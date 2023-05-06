В Заельцовском районе Новосибирска зафиксировано превышение допустимого уровня пыли

В Новосибирске зафиксировали превышение уровня пыли.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В субботу, 6 мая, в Новосибирске обнаружили превышение допустимой концентрации пыли в воздухе. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, скачок уровня загрязнения зафиксировали в Заельцовском районе.
Напомним, в городе второй день подряд стоит едкий запах гари и густой туман. В мэрии объясняют это природными пожарами – смог доходит из других регионов, где полыхают большие площади лесов.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе возбуждено 500 административных дел в отношении нарушителей противопожарного режима.
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