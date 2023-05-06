В Новосибирской области возбудили более 500 дел в отношении нарушителей пожарной безопасности

В Новосибирской области к ответственности привлекут более 500 поджигателей. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В Новосибирской области возбудили 503 административных дела за нарушение требований пожарной безопасности. Жителей региона уличают в пале травы и разведении костров в период действия особого противопожарного режима. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Всего за 2023 год зарегистрировали 4 218 термических точек. Больше всего – в Чулымском, Венгеровском, Кыштовском, Убинском, Каргатском, Усть-Таркском, Куйбышевском районах.

55 поджигателей уже привлекли к ответственности. Так, вечером 5 мая сотрудник МЧС обнаружил жителя Красноозерского района, который поджигал стога сена на поле. В отношении нарушителя составили протокол. Он должен выплатить штраф до 20 тысяч рублей.

4 мая в Барабинском районе недалеко от деревни Старощербаки пьяный рыбак поджег сухую траву возле озера, а затем продолжил ловлю, наблюдая за тем, как огонь распространяется все дальше и дальше. Рыболова задержали и составили протокол.

Кроме того, 5 мая в Ордынском районе обнаружился тракторист, который ездил по полю с горящей бороной. Аналогичный случай произошел в Болотнинском районе.

За неделю пожарные ликвидировали около тысячи возгораний сухой растительности.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что до 15 мая на территории региона действует особый противопожарный режим: запрещено жечь траву и разводить костры. Нарушителям грозит административная, а в худших случаях – уголовная ответственность.

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