В Новосибирской области особый противопожарный режим начнется 24 апреля

За нарушение правил пожарной безопасности действуют штрафы от 10 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожароопасный период на территории Новосибирской области введут 17 апреля. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг, 13 апреля.

— Сам пожароопасный период начнется 17 апреля, а особый противопожарный режим — с 24 числа. Он продлится до 15 мая. В этот период запрещено разводить открытый огонь. За нарушения правил противопожарной безопасности действуют штрафы, — рассказали в ведомстве.

Житель региона, который решит развести костер в период особого противопожарного режима, должен быть готов заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом гласит соответствующая статья 20.04 КоАП России.

Как объясняют специалисты, угроза пожаров снизится, когда новая трава будет выше сухой как минимум на 10 сантиметров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber