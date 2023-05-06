Похитивший два миллиарда рублей экс-замдиректора новосибирской клиники Мешалкина выйдет на свободу досрочно

В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина, осужденный за растрату бюджетных средств, досрочно выйдет на свободу. Фото: meshalkin.ru.

В Новосибирске кардиолог, экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов досрочно выйдет на свободу из колонии. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, по данным следствия, Покушалов создавал условия для победы на аукционах подконтрольных организаций, где клиника закупала медицинские товары по госконтрактам. Этим компаниям незаконно достались 1,9 миллиарда рублей из бюджета. Кроме того, стоимость на товары завышалась посредством фиктивных сделок.

Постановление Первомайского районного суда об условно-досрочном освобождении кардиолога оставили без изменения. Евгений Покушалов должен был пробыть в колонии еще год – прокурор обжаловал решение суда, но Новосибирский областной суд не удовлетворил апелляцию. Теперь экс-замдиректора клиники Мешалкина выйдет на свободу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что суд взыскал с кардиолога Покушалова стоимость его квартир в Нью-Йорке на сумму 123 миллиона рублей.

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