Новосибирский кардиолог Покушалов не добился смягчения наказания за растрату миллиардов

Суд оставил без изменений приговор Евгению Покушалову. Фото: meshalkin.ru
В среду, 9 февраля, Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор экс-заместителю директора клиники Мешалкина, кардиологу Евгению Покушалову. Он был осужден за растрату 1,9 миллиардов рублей.
— В части обжалования защитой приговор остался в силе. Представление прокурора суд удовлетворил, изменив приговор в части, — сообщил КП-Новосибирск адвокат осужденного Николай Украинцев.
Покушалова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Однако в срок тюремного заключения зачли время, проведенное в СИЗО, поэтому его сократили на 4,5 месяца.
Напомним, 3 ноября 2021 года в Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор Евгению Покушалову.
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