В Новосибирске суд взыскал с кардиолога Покушалова стоимость его квартир в Нью-Йорке

В Новосибирске суд постановил взыскать с кардиолога Евгения Покушалова более 123 миллионов рублей. Фото: meshalkin.ru.
В Новосибирске суд постановил взыскать с кардиолога Евгения Покушалова сумму, эквивалентную стоимости его квартир в США. Информация размещена на сайте Советского районного суда Новосибирска.
Выяснилось, что общая стоимость квартир составила 123,5 миллиона рублей. Это значительно превышало совокупный доход экс-замдиректора клиники Мешалкина и его супруги за три года.
Иск в суд подало территориальное управление Росимущества.
− Территориальное Управление Федерального Агентства по Управлению государственным имуществом Новосибирской области обратилось суд с заявлением о взыскании с Покушалова Е.А. и Покушаловой Е.А. в солидарном порядке стоимости объектов недвижимости, расположенных в США, в связи с невозможностью их обращения в доход Российской Федерации, − говорится в публикации.
В итоге заявленные требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, кардиологу дали 2,5 года колонии. Покушалова обвинили в махинациях и многомиллиардной растрате. Вину он признал и сотрудничал со следствием.
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