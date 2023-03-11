В Новосибирске с осужденного кардиолога Покушалова хотят взыскать 123 млн рублей. Фото: meshalkin.ru.

С экс-директора клиники Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова хотят взыскать 123 млн рублей. Иск уже поступил в Советский районный суд. Подало его территориальное управление Росимущества.

Согласно иску, с Покушалова и его сестры намерены взыскать сумму, эквивалентную стоимости квартир в США. Недвижимость принадлежит экс-директоры клиники и его родственнице. Оценили квартиры в 123 млн рублей, сообщает «Прецендент».

Ранее Покушалова суд приговорил к 2,5 годам в колонии. Его обвинили в махинациях и многомиллиардной растрате. Вину он признал и сотрудничал со следствием. А в последнем слове на суде заявил, что в преступную схему его втянули руководители клиники. Известно, что сообщники нанесли ущерб Минздраву НСО на сумму 960 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер