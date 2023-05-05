Мэрия Новосибирска планирует закупить вагоны метро в Белоруссия

Мэрия Новосибирска планирует закупить вагоны метро в Белоруссии. Фото: Даба ДАБАЕВ

Мэрия Новосибирска планирует закупить вагоны метро в Белоруссии. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть. Он пояснил, что успел обсудить эту тему с премьер-министром Белорусии Романом Головченко во время его визита в Новосибирск.

— Есть перспективная тема, которую я впервые поднял с белорусами на таком серьезном уровне. У них есть производство вагонов. Нам к 2030 году придется менять вагоны метро. Но наш Мытищинский завод, в России, перегружен. И мы рассматриваем варианты. Роман Головченко тут же дал поручение, там были представители правительства. Думаю, что может быть результат, — пояснил градоначальник в эфире «Радио России».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске планируют построить две станции метро в Калининском районе — «Учительскую» и «Снегири». «Учительская» будет на пересечении улиц Учительской и Богдана Хмельницкого. Станцию «Снегири» построят на пересечении улиц Рассветной и Курчатова.

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