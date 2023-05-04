В Новосибирске построят станции метро «Учительскую» и «Снегири» в Калининском районе

В Новосибирске появятся новые станции метро — «Учительская» и «Снегири». Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 3 мая, стало известно: в Новосибирске появятся новые станции метро — «Учительская» и «Снегири». Постановление об этом появилось на сайте муниципалитета.

— На правом берегу Новосибирска по проекту возведут две станции метро. «Учительская» будет на пересечении улиц Учительской и Богдана Хмельницкого. Станцию «Снегири» построят на пересечении улиц Рассветной и Курчатова, — указано в документе.

Кроме этого, в Калининском районе будет и новое трамвайное депо на 100 вагонов.

Улучшение транспортной сети связано с планами по застройке «Соснового бора» в Новосибирске. Власти намерены развить инфраструктуру и сделать полностью пригодным для горожан участок больше 340 гектаров в Калининском районе.

Закончить планируют до 2030 года. Когда появятся станции — пока неясно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber