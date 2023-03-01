В Новосибирске открытие станции метро «Спортивная» перенесли на лето

В Новосибирске перенесли на лето ввод в эксплуатацию новой станции метро. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске перенесли на май – июнь срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная». На данный момент последнее выданное разрешение на строительство станции метро действует до 25 марта 2023 года.

– Ввод объекта в эксплуатацию планируется во II квартале 2023 года после прохождение повторной экспертизы проектной документации, – сообщали в декабре прошлого года в пресс-центре мэрии города.

Готовность станции составляет 97 %.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал о том, что объект введут в 2023 году.

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