Станцию метро «Спортивная» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

В Новосибирске снова сдвигают сроки открытия станции метро Спортивная. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске сдвинули сроки открытия и запуска новой станции метро «Спортивная». Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на часе прессы в четверг, 8 декабря.

– Физические работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию, – пояснил градоначальник.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на новой станции установили современные комплексы досмотра с детектором радиации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber