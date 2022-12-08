Станцию метро «Спортивная» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

В Новосибирске снова сдвигают сроки открытия станции метро Спортивная. Фото: СпецТрансСтрой.
В Новосибирске сдвинули сроки открытия и запуска новой станции метро «Спортивная». Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на часе прессы в четверг, 8 декабря.
– Физические работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию, – пояснил градоначальник.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на новой станции установили современные комплексы досмотра с детектором радиации.
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