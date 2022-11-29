В Новосибирске на новой станции метро «Спортивная» устанавливают комплексы досмотра

На строящейся станции метро "Спортивная" установили металлодетекторы. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске на новой станции метро «Спортивная» монтируют уникальные металлоискатели. Помимо оружия, они могут засечь радиацию. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе подрядчика – компании «СпецТрансСтрой».

Данные высвечиваются на дисплее, при обнаружении запрещенных вещей подают звуковой и световой сигнал. Рама сможет проверять одного пассажира в секунду.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как на новой станции устанавливали освещение.

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